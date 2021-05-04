"Тысячу и одну ночь" покажут на Международном фестивале имени Рудольфа Нуриева

В рамках XXXIV Международного фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева в Казани (Республика Татарстан/Россия) состоится показ балета выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь", сообщает Day.Az со ссылкой на сайт фестиваля.

Фестиваль пройдет на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета с 13 мая по 2 июня 2021 года.

Программу фестиваля откроет спектакль Приморской сцены Мариинского театра "Тысяча и одна ночь" в постановке заслуженного деятеля искусств России Эльдара Алиева.

Балет будет представлен 13 и 14 мая под управлением главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Гулиева.

Напомним, что премьера спектакля состоялась во Владивостоке в 2020 году и имела огромный успех.

Международный фестиваль классического балета им. Рудольфа Нуриева - крупнейший фестиваль балетного искусства, один из старейших в России. Проходит ежегодно с 1987 года. За свою историю фестиваль собрал целое созвездие выдающихся имен - артистов, хореографов, дирижеров.