"Диалоги о культуре" - взгляд на азербайджанское кино из-за рубежа

Азербайджанские кинематографисты входят в рейтинги ведущих мастеров киноиндустрии во многих странах мира, в том числе в России и Европе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в формате второй передачи "Диалоги о культуре", посвященной теме нового азербайджанского кино, известные продюсеры, режиссеры, сценаристы, киноведы, подключившиеся из Баку, Москвы и Парижа, представили свой взгляд на перспективы развития кинематографа в Азербайджане и назвали новое азербайджанское кино феноменом, получающим высокие оценки в мировых кинематографических кругах.

Модератор в Баку - Гюльнара Мамедзаде, директор Экспертного совета Baku Network, заместитель генерального директора агентства международной информации Trend, эксперт Валдайского клуба.

Модератор в Москве - Нигяр Ахундова, доктор философии по искусствоведению, атташе по культуре посольства Азербайджана в России.

Участники встречи:

Теймур Джафаров, режиссер, актер, гендиректор и генеральный продюсер кинокомпании Team Films (Москва)

Руфат Гасанов, режиссер, завотделом кинематографии министерства культуры Азербайджана (Баку)

Евгений Майзель, киновед, кинокритик, редактор журналов "Искусство кино" и "Кинема", программный директор международного кинофестиваля "Московская премьера" (Москва)

Исмаил Сафарали, сценарист, режиссер (Париж)

Анар Аббасов, режиссер, сценарист (Москва)