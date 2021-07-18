Определены победители Продюсерского центра при Дворце Гейдара Алиева

Определены победители конкурсного отбора Продюсерского центра при Дворце Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца.

Среди тысячи конкурсантов были выбраны Медина Агаева, Эмин Мамедов, Антига Юсифова, Рашад Агаев и Кянан Мамедзаде, которым будет оказана поддержка с выбором репертуара, имиджа, обеспечение вопросов, связанных со звукозаписью, уроками вокала, сценического мастерства, съемкой клипов, участием в международных и отечественных мероприятиях, фестивалях, выставках и вокальных состязаниях.

Целью Продюсерского центра, созданного директором Дворца Рамилем Гасымовым, является продвижение талантливой молодежи в возрасте 16-22 лет в следующих областях искусства: джаз, эстрада, классический вокал, инструментальное исполнение, живопись. Деятельность Продюсерского центра функционирует при поддержке министерства культуры Азербайджана.