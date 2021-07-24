Скончался певец Самед Самедов

Скончался народный артист Азербайджана Самед Самедов.

Об этом сообщили Trend Life из близкого окружения исполнителя, передает Day.Az.

Отмечается, что певец скончался сегодня от коронавируса.

Самед Самедов родился 17 сентября 1946 года в Ашхабаде (Туркменистан). В 1948 году, после разрушительного ашхабадского землетрясения, семья Самедовых переезжает в Баку и поселяется в старинной части города Ичеришехер. Окончив музыкальную школу имени Бюльбюля по классу скрипки, поступает в Музыкальное училище имени Асафа Зейналлы по классу "Теория музыки".

Начав эстрадную деятельность, с 1988 года стал больше известен как свадебный исполнитель, а с 2000 года в результате соцопроса и при непосредственном участии мэтра отечественной эстрады Мирзы Бабаева был признан "Королем свадеб". Являлся лауреатом множества национальных премий в области эстрадного искусства, обладателем двух премий "Грант", исполнителем более 150 песен в различных жанрах, выпустил 5 альбомов, снял более 20 клипов.