Бакинский книжный центр награжден в Москве дипломом Исполнительного комитета СНГ - ФОТО
В Московском доме книги на Новом Арбате состоялся круглый стол на тему "Современное книгораспространение. Опыт книготорговых предприятий России и стран СНГ", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В мероприятии приняла участие директор Бакинского книжного центра, писательница Гюнель Рзаева. Бакинский книжный центр награжден дипломом Исполнительного комитета СНГ и Ассоциацией книгораспространителей независимых государств "За работу по развитию международного книжного обмена и местного распространения книг в 2020 году".
Среди награжденных - представители Беларуси, Казахстана, Таджикистана, России и других стран.
Книжный бизнес - это одна из составных частей рыночной экономики, главная цель которой заключается в получении прибыли. Но книгоиздание и книгораспространение - это еще и культурная деятельность, и в этом состоит их принципиальное отличие от других видов бизнеса. Кроме того, к книге нельзя относиться только как к товару. Но если книга - элемент культуры, то книжную торговлю следует рассматривать не только как отрасль торгового бизнеса, но и как отрасль культуры. Однако определенная часть общества, признавая книгу элементом культуры, отказывается считать книжные магазины социально-значимыми предприятиями.
Участники круглого стола обсудили актуальные вопросы, связанные с состоянием книготорговли в современном мире в период пандемии, рассмотрели перспективы на будущее, кроме того, состоялся обмен мнениями и опытом.
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