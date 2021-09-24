В Баку открылась выставка известной латвийской художницы "Карабахские скакуны"

В галерее Art Tower в Ичери Шехер состоялось открытие выставки известной латвийской художницы и фотографа Даце Штрауса "Карабахские скакуны", как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend .

Выставка организована посольством Латвии в Азербайджане и НПО Arts Council Azerbaijan при поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Даце Штрауса два года прожила в столице Азербайджана и хорошо знакома с культурой и традициями нашей страны. Вскоре после своего приезда, благодаря неподдельному интересу и глубокой любви к лошадям, она наладила контакты со многими коневладельцами, уделяя особое внимание лошадям Карабахской породы, чья грациозность произвела на нее неизгладимое впечатление. Карабахские скакуны стали героями персональной выставки Даце Штрауса, организованной в галерее Музейного центра в Баку в мае-июне 2018 года. Художница уехала из Азербайджана несколько лет назад, ныне живет в Финляндии. Однако тема Карабахских скакунов до сих пор вдохновляет ее на создание новых произведений искусства.

Открытие экспозиции посетили представители общественных организаций, дипломатических миссий, творческой молодежи, деятели культуры и науки.

Выступившие на мероприятии советник посла Латвии в Азербайджане Вия Буша и руководитель НПО Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов отметили, что проект направлен на дальнейшее развитие азербайджано-латвийских связей. Был организован телемост с Даце Штрауса, которая не смогла приехать, но отметила, что очень соскучилась по Баку, гостеприимству и доброжелательности азербайджанцев, которые навсегда остались в ее сердце самыми яркими воспоминаниями.

Карабахские скакуны, считающиеся одним из национальных символов Азербайджана, олицетворяют свободу и благородство. Именно с Карабахом напрямую связана традиционная игра човган (древняя восточная конно-спортивная командная игра), включённая в 2013 году в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Притягательность картин Даце Штрауса не только связана с воспроизведением карабахских скакунов. Созданные художницей образы по зову сердца наделены богатой гаммой чувств и эмоций, которые в реальности могут переживать эти сильные и невероятно красивые животные. Для художницы каждая лошадь - индивидуальность, и для автора крайне важно, чтобы зритель увидел и прочувствовал всю уникальность характера, которым наделено каждое животное. Картины пронизаны флюидами любви - любви к животным и к нашей жизни, которую они, несомненно, делают краше. Карабахские скакуны навсегда покорили художницу, каждая работа которой - гимн их природной красоте и гордости.

На открытой террасе галереи была представлена концертная программа с участием музыкантов Азербайджанской национальной консерватории. Выступление сопровождалось фотоработами Даце Штрауса на большом мультимедийном экране.