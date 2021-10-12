На сцене Дворца Гейдара Алиева будет поставлена опера «Низами»

По случаю 880-летия выдающегося представителя мировой литературы, гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви дворец Гейдара Алиева при организации Министерства культуры Азербайджана, компании BEAT Group и поддержке VISA поставит оперу "Низами" выдающегося композитора XX века Афрасияба Бадалбейли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, во Дворце Гейдара Алиева сообщили, что реализация проекта предусматривается совместно с Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета и Азербайджанским государственным ансамблем песни и танца Государственной академической филармонии.

Автор идеи проекта - заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов, руководитель - народный артист Фархад Бадалбейли, режиссер-постановщик спектакля - заслуженная артистка Инара Бабаева, дирижер-постановщик - заслуженный артист Эйюб Гулиев, хореограф-постановщик - заслуженный артист Джейхун Губадов.

В постановке будут заняты заслуженные артисты Рамиль Гасымов, Инара Бабаева, а также Рза Хосровзаде, Эльмир Рустамов, Махир Тагизаде и Эмин Исмаилов.