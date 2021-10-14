Эльчин Азизов выступил в Большом театре России

Народный артист Азербайджана, оперный певец Эльчин Азизов выступил в постановке "Тоска" Джакомо Пуччини на Новой сцене Большого театра России, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Эльчин Азизов исполнил партию начальника римской полиции Барона Скарпиа, партию главной героини (Флория Тоска) исполнила народная артистка России, оперная дива Анна Нетребко, образ художника Марио Каварадосси воплотил Мурат Карахан. Легендарный Пласидо Доминго выступил в качестве дирижера.

Спектакль был встречен зрителями с огромным интересом, ведь Анна Нетребко, исполнявшая партию Тоски на многих других ведущих оперных сценах мира, в Большом театре предстала в этом образе впервые.