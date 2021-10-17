https://news.day.az/culture/1392717.html Первый концерт в рамках европейского турне трио Исфара Сарабского - ФОТО
Первый концерт в рамках европейского турне трио Исфара Сарабского - ФОТО
Состоялся первый концерт в рамках европейского турне джазового трио под руководством всемирно известной живой легенды Азербайджана Исфара Сарабского.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на своей странице в Twitter написал посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искандеров.
"Был рад видеть высокий профессионализм трио, полный зал зрителей и слышать их овации музыкантам. С нетерпением жду встречи с Исфаром и его командой в Берне в ноябре", - говорится в публикации.
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