Фильм "Sonuncu" завоевал награду международного кинофестиваля в Польше

Документальный фильм "Sonuncu" ("Последний") производства Baku Media Center и студии Salnaməfilm при поддержке министерства культуры Азербайджана удостоен награды Bronze Castle 25-го Международного фестиваля документального кино OFF CINEMA, сообщили Trend Life в киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, передает Day.Az.

Фестиваль прошел 19-24 октября в польском городе Познань. В конкурсной программе полнометражных документальных фильмов вместе с картиной "Sonuncu" было представлено 13 кинолент.

Генеральный продюсер фильма - Арзу Алиева, продюсеры - Орман Алиев и Назим Гусейнов, режиссер - Фариз Ахмедов, авторы сценария - Эсмира Эюб и Фариз Ахмедов. Оператор фильма - приглашенный киноспециалист из Польши Матеуш Чухновски.

Картина повествует о последнем жителе острова Кюрдили Виталии Пронине. В 1981 году с поднятием уровня воды в Каспийском море когда-то кипящей жизнью остров стал непригодным для проживания. Большая часть населения переехала. Без газа, без электричества, почти без людей остров стал одиноким, животные одичали, дома разрушились. Больше там никто не жил... кроме 68-летнего Виталия... Он дышит островом. Делает там свой последний вздох... И все это перед камерой.

После премьеры фильма "Sonuncu" в текущем году на 50-м Международном Роттердамском кинофестивале кинолента была представлена на престижных фестивалях в разных странах. "Sonuncu" удостоен награды Golden Maple в номинации "Лучший документальный фильм" 15-го международного кинофестиваля Jahorina Film Festival в Боснии и Герцеговине.

Отметим, что режиссер фильма Фариз Ахмедов на данный момент является директором киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Его фильмы участвовали и получали награды на многих международных фестивалях.