Джавид Имамвердиев представил свою первую работу в качестве главного режиссера театра

Джавид Имамвердиев представил свою первую работу в качестве главного режиссера-постановщика Азербайджанского государственного академического музыкального театра под названием Döyüşən Tar ("Сражающийся тар"), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Короткометражный спектакль (длительность - 15 минут) посвящен первой годовщине Победы Азербайджана в Отечественной войне.

Музыку к постановке написал известный исполнитель, композитор и актер, посол Азербайджана в России, народный артист, профессор Полад Бюльбюльоглу. Художественный руководитель - директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев. Соло на таре и исполнительница одной из главных ролей - Хумай Гадимова, балетмейстер и исполнитель одной из главных ролей - Эмин Алиев.

В спектакле заняты: Эльчин Иманов, Мехрибан Залиева, Рахиб и Нурай Мамедзаде, другие актеры.

Операторы - Кямал Мамедов и Араз Мамедъяров, монтаж - Фуад Тахмазлы.

Джавид Имамвердиев родился 28 июня 1972 года в Баку. Выпускник филологического факультета Бакинского государственного университета, высших режиссерских курсов в Москве. Стоял у истоков создания легендарной команды КВН "Парни из Баку" (чемпионы сезона 1992 года, вице-чемпионы сезона 1993 года, обладатели летнего кубка 1995 года, победители Турнира Десяти в 2000 году - чемпионы XX века), был администратором команды. В 2007-2020 годах - директор и художественный руководитель Студии документальных фильмов Yaddaş министерства культуры Азербайджана. Является режиссером и продюсером документальных и художественных фильмов, президентом Бакинского клуба авторской песни и фестиваля (с 1999 года), бардом, композитором и поэтом, организатором Бакинского международного фестиваля авторской песни и поэзии (с 2007 года), режиссером - постановщиком юбилейных вечеров известных личностей культуры и искусства. Ставил спектакли на сцене Государственного академического национального драматического театра. Награжден медалью "Терегги", является лауреатом национальных и международных премий.