В Баку пройдет концерт, посвященный Международному дню толерантности

16 ноября в Баку в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова пройдет концерт, посвященный Международному дню толерантности (International Day for Tolerance, отмечается ЮНЕСКО с 1995 года), организованный Фондом пропаганды нравственных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными структурами и христианской общиной "Винеярд Азербайджан", сообщили Trend организаторы, передает Day.Az.

Вечер посвящен Дню Победы в Отечественной войне.

В мероприятии примут участие руководство Госкомитета и Фонда, представители религиозных общин страны, деятели культуры и науки, общественных организаций.

Официальная часть программы включает выступления приглашенных гостей, а также показ социальных роликов и фильмов о толерантности в нашей стране. В программе концерта будут представлены патриотические песни в исполнении известных музыкантов, различные религиозные композиции и национальные танцы. Мероприятие завершится совместными молитвами лидеров религиозных конфессий за Азербайджан как пример толерантности.

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