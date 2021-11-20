В Баку открылась выставка Инны Костиной "Yerin, göyün bağları…"

В Музее современного искусства в Баку открылась выставка заслуженного художника Азербайджана Инны Костиной под названием Yerin, göyün bağları... ("Сады земные, небесные..."), передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Инна Костина известна как самобытный живописец. Поклонникам изобразительного искусства хорошо знакомы ее картины, выполненные в технике холодного и горячего батика, которые выставлены в музеях и галереях более 30 стран мира.

К нынешней выставке Инна Костина готовилась три года, создав более 150 произведений, из которых гостям вечера было представлено около 90. Эти картины отражают тему человеческой души и имеют несколько абстрактный смысл.

Например, серия "Гранатовые мечты" была создана под впечатлением трагической гибели юной девушки в период 44-дневной Отечественной войны. На одной из картин Инны Костиной изображена девушка, лежащая посреди плодов граната, а в другой она летит навстречу свету, что можно считать символом Победы.

Выступивший на открытии выставки проректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник, профессор Фуад Салаев отметил, что в представленных картинах отражена душа самой художницы, стремящейся к высоким человеческим морально-нравственным качествам, духовности и гуманизму.

Временный поверенный в делах Латвии в Азербайджане Вия Буша рассказала о многолетнем сотрудничестве художницы с посольством и выразила желание провести эту выставку в своей стране.

Гостями мероприятия также стали директор Азербайджанского национального музея ковра, заслуженный работник культуры Ширин Меликова, заслуженный художник Сабина Шихлинская, представители творческой интеллигенции и молодежи, выразившие восхищение работами художницы.

Выставка продлится до 20 декабря.