B Берлинской филармонии по случаю Дня Победы организован торжественный концерт

В Берлинской филармонии, считающейся одним из самых известных концертных залов мира, состоялся торжественный концерт под названием "Вечность" по случаю 880-летнего юбилея со дня рождения гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви и первой годовщины завершения Отечественной войны блестящей победой.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, в концерте, организованном Кельнской филармонией в Берлинской филармонии при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и Фонда поддержки азербайджанской диаспоры с участием посольства нашей страны в Германии, приняли участие представители элиты культуры и искусства Германии, дипломатического корпуса, азербайджанской и турецкой общин, местных средств массовой информации.

Вступительным словом мероприятие открыл чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Германии Рамин Гасанов. Коснувшись места наследия Низами Гянджеви в азербайджанской и мировой литературе, он констатировал, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 2021 год в Азербайджане "Годом Низами Гянджеви". Р.Гасанов отметил, что "Xамсе" Низами, являясь примером для ряда выдающихся деятелей восточной литературы, находилась в центре внимания и западных мыслителей. Неслучайно, гениальный немецкий философ Гете в своем "Восточно-западном Диване" обратился к наследию Низами. Посол подчеркнул, что концерт по случаю юбилея Низами Гянджеви проводится в годовщину освобождения Шуши и под управлением представителя шушинской музыкальной школы Ялчина Адыгезалова, что имеет большое символическое значение.

Заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Эльшад Алиев подчеркнул, что азербайджанская диаспора в своей повседневной деятельности ощущает внимание и заботу Президента Ильхама Алиева. Именно благодаря этой заботе азербайджанские музыканты совместно с Кельнским филармоническим молодежным оркестром организовали грандиозный концерт в самом большом концертном зале Берлина. По его словам, комитет провел более 100 мероприятий, посвященных "Году Низами". "А в этом месяце количество мероприятий, посвященных Дню Победы, превышает 150", - сказал заместитель председателя, выразив от имени Государственного комитета глубокую признательность нашим соотечественникам, внесшим большой вклад в достижение блестящей победы, членам дружественных общин и всем, кто поддержал справедливую позицию Азербайджана.

В исполнении Кельнского филармонического молодежного оркестра под управлением народного артиста Азербайджана, дирижера Ялчина Адыгезалова были представлены классические произведения азербайджанских и мировых композиторов, в том числе музыкальные отрывки, написанные на газели Низами Гянджеви. Концерт с участием народного артиста Азербайджана Авеза Абдуллы (баритон), Сельджан Насибли (сопрано), Кямили Набиевой (ханенде), Миралама Мираламова (ханенде), заслуженного артиста Алаги Садиева (тар) и Анара Брамо (скрипка) завершился ораторией видного азербайджанского композитора Васифа Адыгезалова "Карабах шикестеси".

Концерт был встречен бурными аплодисментами зрителей.

Отметим, что Берлинская филармония, именуемая "музыкальным сердцем" столицы Германии, расположена на столичной площади Кемперплац. Этот очаг культуры, подвергшийся разрушению в результате бомбардировки 30 января 1944 года, был отстроен заново и 15 октября 1963 года торжественно открыл свои двери перед любителями музыки. Филармония является необычным зданием, здесь функционирует ассиметричный и палаткообразный пятиугольный основной концертный зал. Сцена размещается в центре зала, поэтому оркестр окружен зрителями со всех сторон.