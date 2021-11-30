Министерство культуры выделило 300 тыс. AZN для тех, кто хочет снять кино
Министерство культуры Азербайджана объявило конкурс "Поддержка проектов полнометражных художественных фильмов 2022" ("Tammetrajlı bədii film layihələrinə dəstək 2022"), сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.
Цель конкурса - поддержка творческих личностей, работающих в области отечественного кинематографа; активизация деятельности независимых продюсерских центров и производственных компаний, работающих в этом направлении; пропаганда национально-духовных и общечеловеческих ценностей в фильмах и т.д.
Хронометраж фильмов, которые будут сняты в рамках проекта, не должен быть меньше 52 минут. Конкурс проводится на свободную тему и предусматривает поддержку любого этапа проекта - разработка сценария, подготовка и съемка, сами киносъемки, а также этапы постпродакшена и дистрибуции.
Общий фонд поддержки конкурса составляет 300 тысяч манатов. Подробности можно узнать на сайте организаторов.
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