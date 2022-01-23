Умер актер Расми Джабраилов

Ушел из жизни актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Расми Джабраилов. Об этом сообщили в Московском академическом театре имени Маяковского, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Он умер в возрасте 89 лет.

"Вечером 22 января после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный артист России, актёр Театра Маяковского Расми Халидович Джабраилов. Приносим соболезнования родным и близким артиста. Для всех маяковцев это огромная невосполнимая утрата", - говорится в публикации на странице театре в Facebook.

Отмечается, что Джабраилов был актером с "оригинальной внешностью и могучим темпераментом, создавший галерею ярких образов".

Джабраилов окончил актерский факультет ГИТИСа в 1955 году, а затем в 1961 году режиссерский факультет ГИТИСа. В течение многих лет работал режиссером в региональных театрах сначала СССР, а затем России. Также он играл в Театре на Таганке в Москве, а затем в труппе Московского академического театра имени Маяковского.

В кино впервые появился в 1962 году, сыграв роль в фильме "Одержимые". Всего снялся в 79 картинах, в том числе и в азербайджанском фильме "Bəyin oğurlanması".