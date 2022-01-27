Юные таланты поздравят азербайджанскую молодежь с праздником

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева второго февраля состоится концерт участников проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи), посвященный Дню молодежи Азербайджана, сообщили Trend в пресс-службе Филармонии, передает Day.Az.

Вечер будет проведен в рамках Дней музыки "Yeni gənclik", реализуемых министерством культуры Азербайджана и приуроченных ко Дню молодежи.

На концерте будут представлены выступления лауреатов республиканских и международных конкурсов, среди них скрипачи Тогрул Абдуллаев, Хумай Гаджизаде, Айтадж Гара, Сабина Гасанзаде, Амира Терегудова, Саида Ахмедова; пианисты - Нурана Алиева, Джамиля Рагимова; виолончелист Вагиф Гурбанов; вокалист Эмиль Гусейнзаде (баритон); исполнительница на флейте Рахиля Назарова; ханенде Сабир Агаев, Нихад Мамедзаде, Фаган Халилли, Вугар Искендеров; исполнители на гануне Севда Джабраилова и Зилхиджа Исмаилова.

Юные музыканты выступят в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением художественного руководителя и главного дирижера - народного артиста Фахраддина Керимова.

Отметим, что участники проекта "Gənclərə dəstək" традиционно отмечают День молодежи на сцене Филармонии с одним из ведущих оркестров страны - Камерным оркестром имени Гара Гараева.