В Центре мугама отметят юбилей Муниса Шарифова
В Международном центре мугама в Баку 19 апреля пройдет вечер, посвященный 60-летнему юбилею народного артиста Муниса Шарифова, сообщили Day.Az в центре.
На вечере выступят солисты Международного центра мугама, Государственного ансамбля старинных музыкальных инструментов, а также ученики народного артиста.
Исполнитель на кяманче и чагане, народный артист Мунис Шарифов является мастером, имеющим большие заслуги в области азербайджанской музыкальной культуры. Он долгие годы является художественным руководителем и концертмейстером Государственного ансамбля старинных музыкальных инструментов, а также единственным в Азербайджане исполнителем на чагане.
Вход на мероприятие - свободный.
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