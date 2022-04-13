В Центре мугама отметят юбилей Муниса Шарифова

В Международном центре мугама в Баку 19 апреля пройдет вечер, посвященный 60-летнему юбилею народного артиста Муниса Шарифова, сообщили Day.Az в центре.

На вечере выступят солисты Международного центра мугама, Государственного ансамбля старинных музыкальных инструментов, а также ученики народного артиста.

Исполнитель на кяманче и чагане, народный артист Мунис Шарифов является мастером, имеющим большие заслуги в области азербайджанской музыкальной культуры. Он долгие годы является художественным руководителем и концертмейстером Государственного ансамбля старинных музыкальных инструментов, а также единственным в Азербайджане исполнителем на чагане.

Вход на мероприятие - свободный.

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