Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week

Заслуженный деятель искусств Азербайджана, доцент Государственного университета культуры и искусств, художник-модельер Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa (Прекрасная роза), созданную в коллаборации с известным итальянским ювелирным брендом Spoleto Gioielli, на Azerbaijan Fashion Week, сообщает Trend Life.

"Отрадно отметить, что после пандемии Недели моды вновь проходят в Азербайджане. Как известно, в декабре 2021 в рамках 11-го сезона Azerbaijan Fashion Week была представлена моя коллекция "Карабахская Принцесса", посвященная нашей древней земле Карабаху и славной Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Кульминацией вечера стал созданный образ поэтессы, дочери второго Карабахского хана Ибрагим Халил-хана, поэтессы Агабейим. Причем, впервые мной был создан текстильный принт цветка харыбюльбюль, который воплотился в шелковом платье в финальной части дефиле. В нынешнем 12-м сезоне Azerbaijan Fashion Week я представляю новую коллекцию Bella Rosa, которая с итальянского переводится как красивая роза. В каждом наряде я отразила оттенки розы - одного из самых популярных цветков, который был по достоинству оценен еще в древности. На протяжении столетий выращивали прекрасные розы, выводили новые сорта и создавали необычные расцветки. Ныне богатая красочная палитра цветка розы насчитывает более ста оттенков", - сказала Trend Life Фахрия Халафова.

Новая коллекция дизайнера очень нежная, яркая, красивая и посвящена ее любимому цветку - розе. Отметим, что наряды на предыдущей Азербайджанской Неделе моды были представлены с принтами множественных роз, что является фирменным штрихом автора. В этот раз дизайнер не случайно назвала коллекцию Bella Rosa, так как в дефиле были также представлены аксессуары известного итальянского бренда Spoleto Gioielli.

"Наряды созданы для прекрасных летних вечеров, где уместно появиться в романтично-гламурном луке. Не изменяя своему стилю, подчеркну, новые модели созданы для элегантных и стильных женщин, которые ценят в своих образах изысканную женственность, легкость и очарование. В своей работе я всегда стараюсь радовать особой нежностью и красотой", - отметила Фахрия Халафова.

Основатель Spoleto Gioielli Энрико Морбидони выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

"Меня восхитило умение Фахрии Халафовой сочетать цвета и структуру ткани, а также синтез Востока и Европы, присущий ее коллекциям. Сейчас мы обсуждаем с Фахрией Халафовой дальнейшее сотрудничество и надеемся, что оно будет долгим и плодотворным", - отметил Энрико Морбидони. Проект реализован при содействии руководителя Kuzmenko pr&events Оксаны Кузьменко.

Коллекция вызвала большой интерес гостей Азербайджанской Недели моды, дизайнер была одарена овациями и цветами. На подиум вместе с Фахрией Халафовой также вышли Энрико Морбидони и представитель The Centro Culturale Valentiniano, Ambassador St. Valentine's Сандро Пиччолини, который ранее наградил ее международным престижным дипломом "Посол любви" (подробнее по ссылке https://www.trend.az/life/style/3598749.html).

Показы 12-го сезона Azerbaijan Fashion Week проходят 20-22 мая в отеле Hilton Baku.

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