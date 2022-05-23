В каких случаях допускается приватизация исторических памятников?

Исторические и культурные памятники в Азербайджане могут находиться в государственной, муниципальной и частной собственности в соответствии с законом "Об охране памятников истории и культуры".

Об этом сказала Trend заведующая отделом международных и общественных связей Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана Нурида Аллахъярова, отвечая на вопрос, в каком случае возможна передача историко-культурных памятников в частную собственность, передает Day.Az.

Она подчеркнула, что не допускается приватизация памятников, включенных в Список всемирного природного и культурного наследия, а также находящихся в государственной собственности, относящихся к национальному культурному и природному наследию (за исключением жилых зданий, зарегистрированных в качестве памятников архитектуры местного значения, их отдельных частей и иных памятников архитектуры местного значения, приватизация которых допускается законом).

По ее словам, памятники архитектуры местного значения, за исключением инженерных коммуникаций, оборонных объектов, культовых (религиозных) и мемориальных памятников, гидротехнических сооружений, могут быть приватизированы в соответствии с законодательством.

"Физические и юридические лица, в собственности или пользовании которых находятся памятники, должны заключить с госслужбой договор об их охране. Они несут ответственность за сохранность этих памятников в соответствии с законодательством Азербайджана.

Проекты всех работ по памятникам утверждаются с учетом заключения научной организации, определенной Государственной службой по охране, развитию и реставрации культурного наследия.

Ремонт и реставрация памятников заключаются в возвращении им первоначального внешнего и внутреннего облика путем восстановления поврежденных или утраченных частей без ущерба для конструкции.

Передача памятников в частную собственность в рамках указанных условий не является нарушением.

Отмечу, что в некоторых случаях использование историко-культурных памятников в качестве объектов обслуживания и питания, согласованное после передачи их в частную собственность, дает положительный результат с точки зрения сохранения и охраны этих памятников", - сказала Аллахъярова.