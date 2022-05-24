В Баку пройдёт выставка Эльшана Караджи

Блогер, журналист Франгиз Агаларова, известная под псевдонимом Sofiya Frank поделилась на своем Telegram-канале под названием "Odinokimdoma.art" анонсом персональной выставки художника Эльшана Караджи, которая откроется 27 мая в 19:00⠀

"Пройдет она в Mardi studio. Это в здании напротив метро Ичеришехер (Мансарда художников).

Выставка называется "Пункт назначения". И предполагаю, что там будут показаны работы из серии "Корабли".

Очень советую прийти и посмотреть.

Вход свободный.

Продлится выставка до 3 июня", - говорится в публикации.