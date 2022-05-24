https://news.day.az/culture/1464599.html В Баку пройдёт выставка Эльшана Караджи - АНОНС
В Баку пройдёт выставка Эльшана Караджи - АНОНС
Блогер, журналист Франгиз Агаларова, известная под псевдонимом Sofiya Frank поделилась на своем Telegram-канале под названием "Odinokimdoma.art" анонсом персональной выставки художника Эльшана Караджи, которая откроется 27 мая в 19:00⠀
"Пройдет она в Mardi studio. Это в здании напротив метро Ичеришехер (Мансарда художников).
Выставка называется "Пункт назначения". И предполагаю, что там будут показаны работы из серии "Корабли".
Очень советую прийти и посмотреть.
Вход свободный.
Продлится выставка до 3 июня", - говорится в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре