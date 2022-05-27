Gənclərə dəstək представил концерт молодых талантов

В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялась концертная программа в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи), сообщает Day.Az.

На концерте "Günümüzün gəncləri" выступили президентские стипендиаты, лауреаты республиканских и международных конкурсов - исполнительница на скрипке Зеррин Алиева и виолончелист Орхан Гусейнов.

Среди почетных гостей мероприятия были председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, член-корреспондент НАНА, профессор Фирангиз Ализаде, известный композитор, народный артист Азербайджана Тофиг Бакиханов, народный артист, заслуженный деятель искусств, композитор, профессор Азер Дадашев и другие видные представители культуры и искусства.

Перед началом концертной программы выступила музыковед Тамилла Ахмедова, проинформировавшая присутствующих о проекте "Gənclərə dəstək", реализуемых в его рамках мероприятиях и концертах, а также о творческих успехах участников проекта.

Тамилла Ахмедова отметила, что одним из основных направлений проекта "Gənclərə dəstək" является поддержка талантливой молодежи, представление их творчества широкой общественности. Было подчеркнуто, что проект играет значимую роль в формировании музыкальной культуры современной молодежи.

Далее слово было передано музыке, концертную программу открыло сочинение Фикрета Амирова "Мугам-поэма" в исполнении Зеррин Алиевой.

Затем эстафету принял Орхан Гусейнов, он исполнил Концерт №4 Никколо Паганини, композиции "Импровизация" и "Sözsuz" Тофига Бакиханова, "Фантастические пьесы" Роберта Шумана.

Вечер продолжился исполнением произведений Иоганна Себастьяна Баха, Петра Чайковского, Пабло де Сарасате. В заключение Зеррин Алиева представила сочинение "Зеррин", написанное для нее Азером Дадашевым.

Солисты выступили в сопровождении пианистов - старшего преподавателя Азербайджанской национальной консерватории Арзу Сафаровой, лауреата республиканских и международных конкурсов Фагана Гасанли, органиста, лауреата международных конкурсов Нигяр Мамедовой.

Музыканты порадовали публику чувственным и проникновенным звучанием классических сочинений, их эмоциональное исполнение позволило слушателям ощутить музыку на совершенно другом уровне.

Напомним, что автор идеи проекта "Gənclərə dəstək" - директор филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, координатор - музыковед Айла Керимова-Закария. Проект реализуется при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Главная цель проекта - выявление и поддержка молодых талантов в стране, сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства, формирование правового сознания среди отечественных музыкантов. Программы проекта, которые традиционно проходят несколько раз в месяц, охватывают сферы классического искусства, хоровой музыки, мугама, джаза и эстрады.

Информационная поддержка концерта - Trend.az, Day.Аz, Milli.az.