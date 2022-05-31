Мне оказано большое доверие – Расим Балаев

Мы будем стараться, чтобы в дальнейшем деятельность Союза кинематографистов Азербайджана была достойна имени Рустама Ибрагимбекова.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал во вторник журналистам после завершения заседания Союза кинематографистов Азербайджана народный артист, известный актер Расим Балаев, избранный председателем союза.

"Мне оказано большое доверие. Уход такого деятеля искусств, как Рустам Ибрагимбеков, большая потеря для нас. После его кончины коллектив союза обратился ко мне с предложением возглавить организацию. В знак большого уважения к Рустаму Ибрагимбекову, чтобы продолжить его дело, я согласился. Наша дружба с Рустамом Ибрагимбековым длилась более 30 лет, а 23 года мы вместе работали. Я знаю его стиль работы, то, чему он уделял большое внимание, например, киношколе. Буду стараться продолжать данные направления. Безусловно, мы будем вести работу в союзе совместно с членами правления, секретарями и т.д. Это должна быть коллективная работа. Мы будем стараться, чтобы наша деятельность была достойна имени и памяти Рустама Ибрагимбекова", - сказал Расим Балаев.

Напомним, что сегодня в Азербайджанском национальном музее искусств в Баку состоялось общее заседание Совета правления Союза кинематографистов Азербайджана, на котором прошли выборы председателя. Им стал народный артист Азербайджана Расим Балаев.

Отметим, что после кончины видного кинодраматурга, сценариста, кинорежиссера, лауреата государственных премий и наград Азербайджана и России, народного писателя Рустама Ибрагимбекова (1939 - 2022) народный артист, известный актер Расим Балаев был выдвинут в качестве кандидата на пост председателя Союза кинематографистов.