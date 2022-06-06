7-летней девочке дали подирижировать азербайджанским оркестром

В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева (Кирха) прошел концерт камерного оркестра Cadenza (Cadenza Contemporary Orchestra), приуроченный к Международному дню защиты детей, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В концертной программе были представлены произведения азербайджанских и мировых классиков - Узеира Гаджибейли, Асафа Зейналлы, Хайяма Мирзазаде, Эртогрола Джавида, Вольфганга Моцарта, Джона Кейджа, Дмитрия Шостаковича. Одним из интересных моментов вечера стало дирижирование оркестром 7-летней Хазрой Мамедовой, учащейся школы №239. По словам художественного руководителя оркестра, композитора Туркар Гасымзаде такой формат впервые применен коллективом, когда им дирижировал ребенок. Малышка же призналась, что ей очень понравилось дирижировать оркестром и в будущем может выбрать себе эту профессию музыканта.