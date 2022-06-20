Баку готовится к джазовому фестивалю

После двухлетнего перерыва возобновляет свою деятельность фестиваль Baku Summer Jazz Days.

Как сообщили Day.Az в Министерстве культуры, концерты, которые будут организованы в рамках фестиваля в этом году, пройдут под открытым небом в парке Центра Гейдара Алиева. Вход свободный.

Фестиваль откроется 6 июля выступлением американского джазового пианиста и композитора Эммета Коэна и руководимого им трио.

Лидер трио Коэн - джазовый исполнитель и педагог, обучающий студентов всех возрастов искусству общения с публикой. Он выступал на всемирно известных джазовых фестивалях в Ньюпорте, Монтерее и Роттердаме, а также на многих популярных площадках, включая Rose Hall в Нью-Йорке и Кеннеди-центр в Вашингтоне.

Эммет Коэн является лауреатом премии американских пианистов Американской ассоциации пианистов 2019 года.

7 июля программу продолжит квартет известного шведско-турецкого саксофониста, композитора, актера, продюсера Ильхана Эршахина. Музыкант, выросший в Стокгольме и живущий в Нью-Йорке с 1990 года, выступал с такими музыкантами, как Уоллес Руни, Джо Ловано, Джефф Уильямс, Кэмерон Браун и Виктор Льюис. Он представит в Баку знаменитый проект Istanbul Sessions, в рамках которого выступят джазмены из Турции.

Каждые два дня на фестивальной сцене будут выступать наши джазовые группы. Это будет настоящий интернациональный джазовый музыкальный диалог.

Диана Гаджиева - одна из талантливых представительниц современной азербайджанской джазовой сцены. Являясь певицей, музыкальным продюсером и композитором, она выступает с самыми разными коллективами. С 2012 года является продюсером группы DiHaj.

Фирудин Гамидов - джазовый трубач и руководитель оркестра молодого поколения. В настоящее время он является основателем и лидером H3 Collective, одной из самых известных молодежных групп в Азербайджане. Коллектив Н3 и Ф.Гамидов в основном работают в области эйсид-джаза, фанк-джаза, хип-хопа и других направлений современного джаза.

Отметим, что фестиваль будет организован Центром Гейдара Алиева, Министерством культуры Азербайджана и ООО "Премьер".