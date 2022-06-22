https://news.day.az/culture/1473034.html Иранский министр прибудет с визитом в Азербайджан
Иранский министр прибудет с визитом в Азербайджан
Министр культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Изетуллах Зергами на следующей неделе прибудет в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках визита пройдут встречи иранского министра с рядом официальных лиц.
В ходе встреч будут обсуждены вопросы сотрудничества в области туризма, восстановления исторических и религиозных памятников и др.
В рамках визита планируется подписание документа о сотрудничестве.
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