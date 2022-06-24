В Гяндже представлен концерт народов Азербайджана в честь "Года города Шуша"

В Гянджинском государственной филармонии имени Фикрета Амирова прошел концерт коллективов Государственной детской филармонии под названием "Şuşa, biz gəldik" (Шуша, мы пришли), посвященный "Году города Шуша", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вечер был организован министерством культуры Азербайджана при поддержке Исполнительной власти и Регионального управления культуры города Гянджа, а также Гянджинского государственного драматического театра.

Выступившие на открытии начальник Регионального управления культуры города Гянджа Васиф Джаннатов и директор музыкального сектора министерства культуры Азербайджана Вугар Гумбатов отметили, что в прошлом году Шуша была объявлена культурной столицей Азербайджана, а этот год объявлен "Годом города Шуша" в честь 270-летия основания Панах Али ханом Джаванширом этого священного для каждого из нас города. Объявление города Шуша культурной столицей тюркского мира 2023 года на заседании Постоянного совета Международной организации тюркской культуры - ТЮРКСОЙ стало знаменательным международным событием, что позволит еще больше пропагандировать ценности нашей древней культуры и искусства, историю и традиции города Шуша во всем мире.

Среди гостей вечера были дети шехидов и ветеранов Карабахской войны, воспитанники детских домов и школ-интернатов.

Юные таланты представили зрителям песни и танцы народов многонационального, мультикультурного и толерантного Азербайджана, а также народов мира.

На мероприятии также была выражена благодарность директору Гянджинской филармонии Диляре Алиевой за содействие в реализации проекта.