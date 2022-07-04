Надеемся, что ЮНЕСКО не станет молчать

Армения, вопреки нормам и принципам международного права, уничтожила материальное и культурное наследие азербайджанского народа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

Он подчеркнул, что Армения несет ответственность за уничтожение азербайджанских исторических и культурных памятников.

"На состоявшейся 4 февраля 2022 года встрече в видеоформате с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Франции Эмманюэля Макрона, Президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна была достигнута договоренность об отправке миссии ЮНЕСКО не только в Азербайджан, но и в Армению. Однако из-за неконструктивной позиции армянской стороны визит этой миссии до сих пор не состоялся. Хочу отметить бездействие ЮНЕСКО и занятую этой организацией позицию. Несмотря на преднамеренное уничтожение наших историко-культурных памятников в результате многолетней оккупации азербайджанских земель и то, что мы представили многочисленные фотофакты об этом в ЮНЕСКО, эта организация фактически закрыла глаза на эти визуальные доказательства. На оккупанта не было оказано никакого давления. К сожалению, это свидетельствует о политизации этой организации", - сказал Керимов.

Министр отметил, что азербайджанская сторона неоднократно поднимала этот вопрос на уровне ЮНЕСКО.

"Кроме того, гражданское общество Азербайджана, многочисленные НПО представили в комитет ЮНЕСКО многочисленные материалы, связанные с разрушением культурного наследия Азербайджана на территории нынешней Армении. Надеемся, что ЮНЕСКО не будет молчать об этих многочисленных фактах и осуществит отправку технической миссии. В этом вопросе на азербайджанскую сторону, на наше общество, НПО ложится большая ответственность", - сказал Керимов.