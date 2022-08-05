В Москве представлены азербайджанские ковры

В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в Москве состоялось открытие экспозиции "Рами Меир. Возвращение 40 лет спустя", посвященной творчеству бакинца, израильского художника Рами Меира (Рахамим Мигиров), сообщили Day.Az в пресс-службе ОАО "Азерхалча".

Выставка "Рами Меир. Возвращение 40 лет спустя" - событие знаковое еще и потому, что в этом году художник отмечает 60-летний юбилей. В экспозиции представлены чеканные панно, живописные полотна, ковры, созданные по сюжетам картин Рами Меира в содружестве Rami Meir Art и ОАО "Азерхалча", скульптура и объекты, выполненные в технике резьбы по дереву, световые инсталляции, старинные ювелирные украшения и оружие из личной коллекции предметов горско-еврейского декоративно-прикладного искусства Рами Меира. Проект реализуется в партнерстве с Фондом Гейдара Алиева и павильоном "Азербайджан" на ВДНХ.

Рами Меир родился в Баку. Он, коренной бакинец, бережно сохраняет в своей душе любовь к этому городу, к знакомой и любимой с детства культуре Азербайджана. В то же время Рами Меир - представитель горских евреев, председатель Союза художников горских евреев России, истинный носитель духовных ценностей своего народа. Возможно, в этом соединении культур, в которые с первых дней жизни был погружен художник, кроется секрет духовной наполненности его искусства и многообразия интересов.

"В родном Азербайджане я начал изучать искусство и создал свои первые художественные работы. Свет именно бакинского солнца вспоминаю, когда пишу картины. Традиции и орнаменты этой культуры меня вдохновляют, когда принимаюсь за резьбу по дереву или создание чеканки", - отметил Рами Меир.

Особое внимание привлекают ковры, вытканные азербайджанскими мастерицами ОАО "Азерхалча" по живописным сюжетам Рами Меира. Проект, реализованный при всесторонней поддержке советника Фонда Гейдара Алиева по вопросам культуры, председателя правления ОАО "Азерхалча" Эмина Мамедова, уже получил международную известность и вызвал интерес в Азербайджане, Израиле и США. Эксклюзивность коврам придают сочетание современных технологий, дизайна и многовековых традиций ремесла, а также ценимое во все времена использование натуральных материалов. "Масляная чеканка" апеллирует к его живописи, "ковровая чеканка" - к коврам, выполненным на сюжеты картин художника.

"Резьба по дереву, посвященная библейской тематике - еще один вид искусства, в котором ярко проявляется талант Рами Меира. В этих произведениях в полной мере раскрываются и восточная орнаментальность, и учения иудейских мыслителей, и европейские аллюзии. Технически Рами Меир в своих работах стремится выйти за рамки двухмерного пространства. Он тяготеет к созданию объема и глубины на любой плоскости", - отметила куратор выставки, искусствовед, эксперт по искусству Кавказа и Закавказья Мария Филатова.

Интересно, что фильм и буклет, подготовленные специально к открытию выставки, рассказывают зрителям о многогранном творчестве художника, о его тесной связи с Азербайджаном, а также почти детективную историю, связанную с выставкой Рами, которая должна была состояться в том же павильоне "Азербайджан" на ВДНХ 40 лет назад.

В 1982 году молодой художник начал подготовку к выставке, которая должна была состояться годом позже в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ. Все работы - около 20 панно в технике ювелирной чеканки по меди, над которыми кропотливо работал автор, были украдены во время их транспортировки. Преступление так и не было раскрыто, и прекрасные произведения, вероятно, и по сей день украшают чьи-то интерьеры. Волею случая сохранились лишь две работы, которые не были отправлены на выставку, их 20-летний художник подарил своей невесте. Сейчас, 40 лет спустя, Рами Меир ввернулся в тот же павильон "Азербайджан" с новой выставкой. То событие изменило творческую судьбу Рами Меира, став отправной точкой для поисков и экспериментов, результат которых могут сегодня наблюдать зрители.

Поэтому на выставке посетители могут увидеть и чеканные панно "Превосходство розы", "Бой гладиаторов", свидетельствующие о творческих поисках и успехах тогда еще молодого художника.

Отметим, что в 2020-2021 годах выставки Рами Меира с успехом прошли в Москве - в Государственном музее Востока, а также в Баку - в Азербайджанском национальном музее ковра. Кроме того, в галерее Florence Art Deposit Gallery (Флоренция) была представлена работа "Кавказские красавицы" из серии "Горские евреи". В 2022 году открылась совместная выставка с ОАО "Азерхалча" в Тель-Авиве, в Азербайджанском бюро по туризму, - Carpets as art. Beyond borders, beyond time ("Ковры как искусство. Вне границ, вне времени"). Работы Рами Меира находятся в частных коллекциях в России, США и Израиле.

Выставка продлится до 30 октября.