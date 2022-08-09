Продолжается проект "Шуша - это прошлое, настоящее, будущее Карабаха", осуществляемый Музеем независимости Азербайджана, в рамках Года города Шуша.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в музее, очередная презентация проекта посвящена педагогу, публицисту, писателю, переводчику, журналисту, издателю Миргашим бею Везирову. передает Day.Az.

Миргашим бей Везиров родился в 1868 году в Шуше. Его прадед Миримамверди был визирем карабахского хана. После окончания Иреванской учительской семинарии, Миргашим Везиров приступил к преподавательской деятельности в селе Бейюк Веди. За его плечами работа педагогом в селах Алпоут и Барда Джаванширского уезда, селе Кичик Кёйнюк Шекинского уезда. Миргашим бей Везиров также преподавал в Иреване, Барде, Шеки и Шуше. Некоторое время возглавлял русско-мусульманскую школу в Шуше, преподавал родной язык в подготовительном классе Реальной школы в Шуше.

Педагогическая деятельность позволила Везирову глубже изучить быт народа. Полученные знания благотворно отразились на его писательской деятельности. Миргашим бей установил строгую дисциплину в школе, которую возглавлял, открыл вечерние курсы по обучению грамоте. Будучи просветителем и искренне переживая за нацию, он стремился к тому, чтобы народ был образованным, чтобы каждый ребенок получал в школе хорошие знания.

Везиров 30 лет работал в области литературной журналистики. Миргашим бей был издателем газет "Тезе Хаят", "Иттифаг", "Седа", "Кавказец", "Седайи-ветен", "Седайи-хагг", "Седайи-Кавказ" и журнала "Мезели".

В 1905-1906 годах Миргашим бей вел борьбу с армянскими бандитами. В 1906 году был арестован правительством, сослан в Ставрополь. Освободившись из ссылки в середине 1906 года, Миргашим бей вернулся в Шушу, а затем в Баку и до конца жизни остался здесь.

Миргашим бей также занимался переводами с русского языка на азербайджанский. Среди них - перевод знаменитого произведения Шекспира "Отелло". Пьеса была поставлена 22 августа 1904 года в Шуше местными любителями, роль Отелло исполнил Миргашим Везиров.