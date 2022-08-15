Две награды азербайджанского режиссера из Локарно

Фильм "Balıqlara Xütbə" (Sermon to the Fish/"Проповедь рыбам") азербайджанского режиссера Хилала Байдарова удостоен двух наград 75-го Международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Кинолента получила награду "Специальное упоминание Pardo Verde WWF", а вторую награду фильму присудили члены молодежного жюри, в номинации под названием "Качество жизни зависит от окружающей среды".

Напомним, что картина азербайджанского режиссера была включена в международную конкурсную программу. На фестивале состоялась мировая премьера фильма.

Фильм "Balıqlara Xütbə" является совместным производством Азербайджана, Мексики, Швейцарии и Турции.

Авторы сценария картины - Хилал Байдаров и Айсу Акджан. В ролях: Рена Аскерова, Орхан Искендерли и Гусейн Насиров.

Международный кинофестиваль в Локарно считается четвертым по важности европейским кинофестивалем после Каннского, Венецианского и Берлинского. Лауреатам фестиваля вручается премия - статуэтка леопарда "Золотой Леопард".