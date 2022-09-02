Стартует художественный турнир, посвященный славной Победе Азербайджана в Отечественной войне

В Баку стартует художественный турнир "ZƏFƏR - 44", посвященный славной Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, организованный Государственной художественной галереей и Центром искусств "Хатаи" при поддержке министерства культуры, министерства науки и образования, Союза художников Азербайджана, Исполнительной власти Хатаинского района Баку и АzTV, cообщает Day.Az.

В проекте могут принять участие дети и молодежь от 10 до 21 года, как граждане Азербайджана, так и зарубежных стран. Регистрация на странице Bakı Xətai Sənət Mərkəzi в Facebook до 30 сентября - https://www.facebook.com/groups/144172178999749/?ref=share

Проект будет реализован в Центре искусств "Хатаи". По итогам турнира выберут 44 лучшие работы, которые будут отмечены сертификатами и ценными призами. Телефон для справок (whatsapp) - 0513107401.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.