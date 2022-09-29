https://news.day.az/culture/1499348.html Реза Дегати поделился интересным видео в связи с протестами в Иране - ВИДЕО
Реза Дегати поделился интересным видео в связи с протестами в Иране - ВИДЕО
Всемирно известный фотограф Реза Дегати в своем аккаунте в Инстаграм разместил публикацию в связи с протестами в Иране, где виден фрагмент из азербайджанской оперы "Севиль", написанной Фикретом Амировым.
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