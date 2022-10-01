Подборка культурных мероприятий в Баку на октябрь
Подборкой культурных мероприятий, которые пройдут в октябре в Баку, поделилась на своем Telegram-канале под названием "Odinokimdoma.art" блогер, журналист Франгиз Агаларова, известная под псевдонимом Sofiya Frank.
Day.Az представляет читателям данную публикацию:
"Спектакль "Аршин мал алан"
Это спектакль марионеток по оперетте Узеира Гаджибейли, созданный в 1985-1990 годах. Запись фонограммы была сделана в 1988 году, поэтому куклы говорят голосами Сиявуша Аслана, Хураман Касимовой, Рамиза Меликова и др.
Очень советую.
Где: Театр марионеток
Когда: 1, 8, 15, 22, 28 октября 19:00
Цена билета: 14 - 19 AZN
Юбилейный вечер Эльдара Мансуров
Выступят Мубариз Тагиев, Агададаш Агаев, Мурад Адыгезалзаде, Джаван Зейналлы, Фаиг Агаев, Манана Джапаридзе и др. Исполнителей будет сопровождать Азербайджанский государственный симфонический оркестр под управлением народного артиста Джаваншира Джафарова.
На мероприятии прозвучат лучшие хиты композитора.
Где: Дворец Гейдара Алиева
Когда: 2. октября 19:00
Цена билета: 10 - 80 AZN
Опера "Натаван" Васифа Адигезалова
Где: Театр оперы и балета
Когда: 2 октября 19:00
Цена билета: 13 - 16 AZN
Юбилейный вечер композитора Джейхуна Аллахвердиева
Симфонический оркестр выступит под управлением Фахраддина Керимова.
Где: Филармония
Когда: 7 октября 19:00
Цена билета: 4 - 15 AZN
Спектакль "Псих"
Смотрела 2 раза. Писала об этом спектакле.
Где: Азербайджанский Государственный Академический музыкальный театр
Когда: 7 октября 19:00
Цена билета: 15 - 30 AZN
Спектакль "Посвящение Нотр-Дам де Пари"
Где: Азербайджанский Государственный Академический музыкальный театр
Когда: 8 октября 19:00
Цена билета: 8 - 15 AZN
ПРЕМЬЕРА балета Агшина Ализаде "Бабек"
Я несколько раз пыталась посмотреть старую запись балета, но она была такого ужасного качества, что было невозможно. Поэтому я очень рада, что увижу его на сцене. В музыку Агшина Ализаде я просто влюблена. Надеюсь на достойную хореографию. Есть определенные ожидания.
Где: Театр оперы и балета
Когда: 8 октября 19:00
Цена билета: 13 - 16 AZN
Спектакль "Сборище сумасшедших"
Где: Академический Национальный Драматический Театр
Когда: 9 октября 19:00
Цена билета: 6 - 10 AZN
Спектакль "Он, она, окно...любовник"
Весело, динамично.
Где: Академический Русский Драматический Театр
Когда: 9 октября 19:00
Цена билета: 15 AZN
Вечер, посвященный юбилею композитора Саида Рустамова
Выступит оркестр народных инструментов под управлением Агаверди Пашаева.
Где: Филармония
Когда: 12 октября 19:00
Цена билета: 4 - 15 AZN
Оперетта "Не та, так эта"
Где: Театр оперы и балета
Когда: 12 октября 19:00
Цена билета: 13 - 16 AZN
Международный цирк
Будет представлена международная программа "Слон и его друзья". Цирк пробудет у нас до 27 ноября.
В программе будет шоу со слонами, шоу скакунов, а также клоуны, иллюзионисты, воздушные гимнасты и другие мастера международного циркового искусства.
Где: Бакинский государственный цирк
Когда: 14 октября 19:00
Цена билета: 11 - 27 AZN
Творческий вечер Джаваншира Гулиева
Симфонический оркестр выступит под управлением Мустафы Мехмандарова.
Где: Филармония
Когда: 14 октября 19:00
Цена билета: 4 - 15 AZN
Спектакль "Lara Martin's Jazz Club"
Я все еще не смогла пойти и посмотреть его, но в любом случае советую. Зрители сидят на сцене и оказываются в джаз-клубе, где можно и выпить.
Где: Азербайджанский Государственный Академический музыкальный театр
Когда: 14 октября 19:00
Цена билета: 35 - 50 AZN
Юбилейный вечер Эмина Сабитоглу
Известные артисты исполнят незабываемые песни композитора.
Где: Дворец имени Гейдара Алиева
Когда: 15 октября 19:00
Цена билета: 10 - 80 AZN
Опера "Тоска" Джакомо Пуччини
Пока не знаю кто будет на сцене, а кто будет дирижировать. Не спешите.
Где: Театр оперы и балета
Когда: 15 октября 19:00
Цена билета: 15 - 20 ₼
Балет "Жизель" Адольфа Адана
Главную партию исполнит Нигяр Ибрагимова. Балет один из любимых. Если уже видели, можно и пересмотреть.
Где: Театр оперы и балета
Когда: 16 октября 19:00
Цена билета: 13 - 16 AZN
Концерт в рамках проекта "Вечера мугама"
Обещают "Mahur hindi dəstgahı, Osmanlı ritmik muğamı".
Где: Международный центр мугама
Когда: 17 октября 19:00
Цена билета: 10 - 20 AZN
Концерт Азербайджанского государственного ансамбля танцев
Я очень люблю их концертную программу, которую смотрела на сцене Дворца. Вероятно, что здесь будет сжато, но ребята достойные. Не думаю, что кто-то пожалеет, если купит билет.
Где: Филармония
Когда: 19 октября 19:00
Цена билета: 4 - 15 AZN
Балетный спектакль "Məchul pilləkan"
Его тоже не видела. Вот боюсь что-то советовать. А вдруг не очень? А кто-то деньги потратит.
Где: Азербайджанский Государственный Академический музыкальный театр
Когда: 22 октября 19:00
Цена билета: 7 - 12 AZN
Концерт Ави Авиталя с Baku Chamber Orchestra
Про мою любовь к этому оркестру вы знаете, если давно и внимательно читаете КультГид. Про то, что на концерты, организованные агентством Premier LTD, обязательно надо ходить вы тоже уже знаете.
Так вот, Ави Авиталь исполняет на мандолине композиции Баха, Вивальди и других великих композиторов. Он первый солист на мандолине, номинированный на престижную международную премию "Грэмми". И он впервые выступит в Баку. Выступление пройдет в сопровождении Baku Chamber Orchestra под управлением Фуада Ибрагимова (тоже краш).
Где: Филармония
Когда: 22 октября 20:00
Цена билета: 10 - 50 AZN
Спектакль "Женитьба"
Очень хочется пересмотреть. И вы смело идите.
Где: Академический Русский Драматический Театр
Когда: 23 октября 19:00
Цена билета: 15 AZN
Балет "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова
Классика, которую всегда можно пойти посмотреть.
Где: Театр оперы и балета
Когда: 23 октября 19:00
Цена билета: 13 - 16 AZN
Спектакль "Манкурт"
Для любителей Айтматова. Смотрела спектакль, не пожалела.
Где: Академический Национальный Драматический Театр
Когда: 26 октября 19:00
Цена билета: 10 AZN
Балет "Лебединое озеро"
Обещают солистов из Астаны. Пока не знаю, кто и что там будет, но в любом случае, это "Лебединое". Надо идти.
Где: Театр оперы и балета
Когда: 29 октября 19:00
Цена билета: 18 - 33 AZN
Мугамная опера "Лейли и Меджнун"
Где: Театр оперы и балета
Когда: 30 октября 19:00
Цена билета: 13 - 16 AZN
Концерт Азизы Мустафазаде
И тут я подумала, что джаз не для бедных...
Где: Баку Конгресс Центр
Когда: 30 октября 20:00
Цена билета: 30 - 390 AZN
Концерт джаз-фьюжн-группы "YELLO JACKETS"
Это легендарный американский коллектив, обладатели двух престижных премий Grammy. И это очередной концерт, организованный Premier LTD. А значит, не стоит сомневаться в его крутости.
Где: Азербайджанский Государственный Академический музыкальный театр
Когда: 31 октября 19:00
Цена билета: 20 - 80 AZN
Билеты на мероприятия можно приобрести на https://iticket.az/ и в кассах города.
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