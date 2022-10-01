Подборка культурных мероприятий в Баку на октябрь

Подборкой культурных мероприятий, которые пройдут в октябре в Баку, поделилась на своем Telegram-канале под названием "Odinokimdoma.art" блогер, журналист Франгиз Агаларова, известная под псевдонимом Sofiya Frank.

Day.Az представляет читателям данную публикацию:

"Спектакль "Аршин мал алан"

Это спектакль марионеток по оперетте Узеира Гаджибейли, созданный в 1985-1990 годах. Запись фонограммы была сделана в 1988 году, поэтому куклы говорят голосами Сиявуша Аслана, Хураман Касимовой, Рамиза Меликова и др.

Очень советую.

Где: Театр марионеток

Когда: 1, 8, 15, 22, 28 октября 19:00

Цена билета: 14 - 19 AZN

Юбилейный вечер Эльдара Мансуров

Выступят Мубариз Тагиев, Агададаш Агаев, Мурад Адыгезалзаде, Джаван Зейналлы, Фаиг Агаев, Манана Джапаридзе и др. Исполнителей будет сопровождать Азербайджанский государственный симфонический оркестр под управлением народного артиста Джаваншира Джафарова.

На мероприятии прозвучат лучшие хиты композитора.

Где: Дворец Гейдара Алиева

Когда: 2. октября 19:00

Цена билета: 10 - 80 AZN

Опера "Натаван" Васифа Адигезалова

Где: Театр оперы и балета

Когда: 2 октября 19:00

Цена билета: 13 - 16 AZN

Юбилейный вечер композитора Джейхуна Аллахвердиева

Симфонический оркестр выступит под управлением Фахраддина Керимова.

Где: Филармония

Когда: 7 октября 19:00

Цена билета: 4 - 15 AZN

Спектакль "Псих"

Смотрела 2 раза. Писала об этом спектакле.

Где: Азербайджанский Государственный Академический музыкальный театр

Когда: 7 октября 19:00

Цена билета: 15 - 30 AZN

Спектакль "Посвящение Нотр-Дам де Пари"

Где: Азербайджанский Государственный Академический музыкальный театр

Когда: 8 октября 19:00

Цена билета: 8 - 15 AZN

ПРЕМЬЕРА балета Агшина Ализаде "Бабек"

Я несколько раз пыталась посмотреть старую запись балета, но она была такого ужасного качества, что было невозможно. Поэтому я очень рада, что увижу его на сцене. В музыку Агшина Ализаде я просто влюблена. Надеюсь на достойную хореографию. Есть определенные ожидания.

Где: Театр оперы и балета

Когда: 8 октября 19:00

Цена билета: 13 - 16 AZN

Спектакль "Сборище сумасшедших"

Где: Академический Национальный Драматический Театр

Когда: 9 октября 19:00

Цена билета: 6 - 10 AZN

Спектакль "Он, она, окно...любовник"

Весело, динамично.

Где: Академический Русский Драматический Театр

Когда: 9 октября 19:00

Цена билета: 15 AZN

Вечер, посвященный юбилею композитора Саида Рустамова

Выступит оркестр народных инструментов под управлением Агаверди Пашаева.

Где: Филармония

Когда: 12 октября 19:00

Цена билета: 4 - 15 AZN

Оперетта "Не та, так эта"

Где: Театр оперы и балета

Когда: 12 октября 19:00

Цена билета: 13 - 16 AZN

Международный цирк

Будет представлена международная программа "Слон и его друзья". Цирк пробудет у нас до 27 ноября.

В программе будет шоу со слонами, шоу скакунов, а также клоуны, иллюзионисты, воздушные гимнасты и другие мастера международного циркового искусства.

Где: Бакинский государственный цирк

Когда: 14 октября 19:00

Цена билета: 11 - 27 AZN

Творческий вечер Джаваншира Гулиева

Симфонический оркестр выступит под управлением Мустафы Мехмандарова.

Где: Филармония

Когда: 14 октября 19:00

Цена билета: 4 - 15 AZN

Спектакль "Lara Martin's Jazz Club"

Я все еще не смогла пойти и посмотреть его, но в любом случае советую. Зрители сидят на сцене и оказываются в джаз-клубе, где можно и выпить.

Где: Азербайджанский Государственный Академический музыкальный театр

Когда: 14 октября 19:00

Цена билета: 35 - 50 AZN

Юбилейный вечер Эмина Сабитоглу

Известные артисты исполнят незабываемые песни композитора.

Где: Дворец имени Гейдара Алиева

Когда: 15 октября 19:00

Цена билета: 10 - 80 AZN

Опера "Тоска" Джакомо Пуччини

Пока не знаю кто будет на сцене, а кто будет дирижировать. Не спешите.

Где: Театр оперы и балета

Когда: 15 октября 19:00

Цена билета: 15 - 20 ₼

Балет "Жизель" Адольфа Адана

Главную партию исполнит Нигяр Ибрагимова. Балет один из любимых. Если уже видели, можно и пересмотреть.

Где: Театр оперы и балета

Когда: 16 октября 19:00

Цена билета: 13 - 16 AZN

Концерт в рамках проекта "Вечера мугама"

Обещают "Mahur hindi dəstgahı, Osmanlı ritmik muğamı".

Где: Международный центр мугама

Когда: 17 октября 19:00

Цена билета: 10 - 20 AZN

Концерт Азербайджанского государственного ансамбля танцев

Я очень люблю их концертную программу, которую смотрела на сцене Дворца. Вероятно, что здесь будет сжато, но ребята достойные. Не думаю, что кто-то пожалеет, если купит билет.

Где: Филармония

Когда: 19 октября 19:00

Цена билета: 4 - 15 AZN

Балетный спектакль "Məchul pilləkan"

Его тоже не видела. Вот боюсь что-то советовать. А вдруг не очень? А кто-то деньги потратит.

Где: Азербайджанский Государственный Академический музыкальный театр

Когда: 22 октября 19:00

Цена билета: 7 - 12 AZN

Концерт Ави Авиталя с Baku Chamber Orchestra

Про мою любовь к этому оркестру вы знаете, если давно и внимательно читаете КультГид. Про то, что на концерты, организованные агентством Premier LTD, обязательно надо ходить вы тоже уже знаете.

Так вот, Ави Авиталь исполняет на мандолине композиции Баха, Вивальди и других великих композиторов. Он первый солист на мандолине, номинированный на престижную международную премию "Грэмми". И он впервые выступит в Баку. Выступление пройдет в сопровождении Baku Chamber Orchestra под управлением Фуада Ибрагимова (тоже краш).

Где: Филармония

Когда: 22 октября 20:00

Цена билета: 10 - 50 AZN

Спектакль "Женитьба"

Очень хочется пересмотреть. И вы смело идите.

Где: Академический Русский Драматический Театр

Когда: 23 октября 19:00

Цена билета: 15 AZN

Балет "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова

Классика, которую всегда можно пойти посмотреть.

Где: Театр оперы и балета

Когда: 23 октября 19:00

Цена билета: 13 - 16 AZN

Спектакль "Манкурт"

Для любителей Айтматова. Смотрела спектакль, не пожалела.

Где: Академический Национальный Драматический Театр

Когда: 26 октября 19:00

Цена билета: 10 AZN

Балет "Лебединое озеро"

Обещают солистов из Астаны. Пока не знаю, кто и что там будет, но в любом случае, это "Лебединое". Надо идти.

Где: Театр оперы и балета

Когда: 29 октября 19:00

Цена билета: 18 - 33 AZN

Мугамная опера "Лейли и Меджнун"

Где: Театр оперы и балета

Когда: 30 октября 19:00

Цена билета: 13 - 16 AZN

Концерт Азизы Мустафазаде

И тут я подумала, что джаз не для бедных...

Где: Баку Конгресс Центр

Когда: 30 октября 20:00

Цена билета: 30 - 390 AZN

Концерт джаз-фьюжн-группы "YELLO JACKETS"

Это легендарный американский коллектив, обладатели двух престижных премий Grammy. И это очередной концерт, организованный Premier LTD. А значит, не стоит сомневаться в его крутости.

Где: Азербайджанский Государственный Академический музыкальный театр

Когда: 31 октября 19:00

Цена билета: 20 - 80 AZN

Билеты на мероприятия можно приобрести на https://iticket.az/ и в кассах города.

Почти везде проверяют ковид-паспорт".