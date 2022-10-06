Прошло заседание Правления Союза композиторов Азербайджана

5 октября 2022 года состоялось заседание Правления Союза композиторов Азербайджана. В повестке дня, оглашенной Председателем Правления, Народной артисткой, членом-корреспондентом НАНА, профессором Франгиз Ализаде, получили отражение различные вопросы текущей жизни творческой организации. Был заслушан отчет о проделанной с января по сентябрь 2022-го года работе, а также обсужден план мероприятий на период с октября по декабрь. В заключение заседания состоялось представление новых кандидатов на прием в члены Союз композиторов, передает Day.Az.

При обсуждении предстоящих мероприятий творческой организации особо было отмечено планируемое проведение юбилейных вечеров выдающихся азербайджанских композиторов. Так, в Концертном зале им. У.Гаджибейли будут организованы Конференции и Концерты, посвященные Ашрафу Аббасову и 100-летию Рауфа Гаджиева.

Также идет интенсивная работа по подготовке юбилейных мероприятий в связи со 100-летием гениального композитора Фикрета Амирова, которые пройдут в Германии и Швейцарии.

Одним из приоритетных направлений деятельности Союза композиторов является особое внимание к творчеству молодого поколения. Так, в ноябре текущего года планируется Пленум, в программу которого войдут новые произведения молодых композиторов. Пленум будет посвящен празднику Победы.

На заседании Правления в члены Союза композиторов были приняты 5 наиболее достойных молодых композиторов и музыковедов. Это - Эльвин Гулиев, Юсиф Байрамов, Вафа Багирзаде (композиторы), Лейла Гулиева и Хабиба Мамедова (музыковеды).