В YARAT представлен фильм Хикмета Рагимова "Çılpaq"

В Центре современного искусства YARAT cостоялся показ художественного фильма Хикмета Рагимова "Çılpaq" (Обнаженный/ The Naked), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Автор картины Хикмет Рагимов, который, кроме того, является автором сценария фильма и исполнителем главной роли, а также снявшийся в фильме заслуженный артист Расим Джафар рассказали о работе над картиной. Кстати, на днях она была удостоена награды международного кинофестиваля в Праге (Prague Film Awards) в номинации "Лучший фильм".

Фильм "Çılpaq" является режиссерским дебютом актера театра и кино Хикмета Рагимова, снят в 2022 году и уже удостоен международных призов на кинофестивалях в Турции и Франции - Silk Road Film Awards Cannes и Best Istanbul Film Festival в номинациях "Лучший полнометражный фильм" и "Лучший режиссер полнометражного фильма". Фильм является проектом Общественного телевидения Азербайджана (ITV).

По сюжету, умирает очень бедный человек. У его сына по имени Рустам, который болен, не только нет средств, чтобы достойно проводить в последний путь отца, но и на похороны. Вместе с неким Сабиром он вынужден колесить вместе с гробом отца. А навстречу им попадаются различные люди...

В ролях также заслуженные артисты Айшад Мамедов и Эльшан Рустамов, актеры Азер Айдемир, Эльшан Аскеров, Мамед Мамедли и другие. Оператор-постановщик - Иман Иманов, композитор - Турал Мамедли, звукорежиссер - Мортеза Наджаф, грим - Севиндж Зейналова.