Деятели культуры Азербайджана в трагические для братской Турции дни

Трагедия в Турции - страшное землетрясение, унёсшее тысячи жизней, с огромной болью отозвалось в сердцах азербайджанцев. Миллионы слов соболезнования и поддержки, статусы и посты в соцсетях, фото пользователей с флагом Турции... В эти дни весь Азербайджан, все мы с братским народом Турции и каждый старается поддержать и оказать помощь. Среди них и деятели культуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, актер и телеведущий Кямран Агабалаев принимает непосредственное участие в благотворительной акции для сбора средств и приобретения продуктов первой необходимости для пострадавших в Турции.

Заслуженный артист Бахрам Багирзаде заявил, что средства от продажи своей книги "Стамбул" перечислит пострадавшим в Турции.

Заслуженный артист Эмиль Афрасияб посвятил композицию в память о жертвах страшного землетрясения.

Народный артист Энвер Садыгов отменил сегодняшний концерт.

Певец и композитор Мурад Ариф призывает присоединиться к гуманитарной кампании Азербайджанского общества Красного Полумесяца - "Я с тобой, Турция". Для внесения пожертвования с помощью банковской карты можно воспользоваться ссылкой https://yardim.et/az/donations/bank/online .

Для пожертвований наличными можно воспользоваться кнопкой "Yardim et" в разделе благотворительности платежных терминалов MilliOn и eManat. Для того, чтобы сделать пожертвование с помощью SMS, абоненты Azercell могут отправить SMS на короткий номер 8116. Все собранные пожертвования будут отправлены в Турцию для оказания гуманитарной помощи.