На алжирском телеканале показана передача об Азербайджане

На алжирском телеканале Jeel dz TV была показана передача "Страна огней и редкие красоты: знакомство с обычаями и традициями азербайджанской культуры".

Как передает Day.Az, в репортаже, который был снят в доме координатора в Алжире Совета по координации азербайджанцев в арабских странах Хумар Набиевой, говорится о богатой культуре и традициях нашей страны.

Х.Набиева рассказала в передаче о природных богатствах, чарующей природе, культуре, заповедниках, карабахских скакунах, коврах, национальной одежде и кухне Азербайджана. Она также добавила, что благодаря решительной и дальновидной политике Президента Ильхама Алиева наша страна развивается в ускоренном темпе.