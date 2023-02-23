На 83-м году жизни скончался заслуженный художник Азербайджана Агасалех Нуриев, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Отметим, что Агасалех Нуриев родился 28 марта 1940 года в Баку. В 1962 году окончил Художественное училище имени Азима Азимзаде, а в 1973 году - Киевский государственный художественный институт (сейчас - Академия изобразительного искусства и архитектуры). В 1976 году был избран членом Союза художников СССР.

Произведения Агасалеха Нуриева экспонировались, наряду с Азербайджаном, на выставках в России, Германии, Турции.

В творчестве художника особое место занимали витражи, и его работы можно увидеть в Союзе художников Азербайджана, Институте рукописей Национальной академии наук, Доме-музее Самеда Вургуна, мечети Бибиэйбат и других известных зданиях Баку.

Последняя персональная выставка художника под названием "Nurlu sənət dünyası" была представлена в 2022 году в Центре Гейдара Алиева.

Allah rəhmət eləsin!