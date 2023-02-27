Памяти жертв Ходжалинского геноцида - выставка азербайджанского художника в Таллине

В Таллине открылась выставка азербайджанского художника Ровшана Гулиева (Нур) памяти жертв Ходжалинского геноцида, сообщил Trend Life автор, передает Day.Az.

Ровшан Нур - художник-пейзажист из Баку, выпускник Художественного училища имени Азима Азимзаде, Азербайджанской государственной академии художеств и Эстонской академии художеств, член Союза художников Азербайджана. Живет в Эстонии 17 лет, принимает участие в различных проектах, организовывал выставки, в том числе за рубежом.

Экспозиция представлена в рамках организованных посольством Азербайджана в Эстонии мероприятий, посвященных 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

На выставке выступили посол Азербайджана в Эстонии Анар Магеррамов и председатель межпарламентской группы Эстония-Азербайджан Свен Сестер. Спикеры отметили, что расправа над мирными жителями Ходжалы вошла в историю как одна из крупнейших трагедий XX века, является самой кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой армянскими агрессорами против азербайджанцев.

Гостям был представлен документальный фильм "Бесконечный коридор" (2014), снятый по воспоминаниям известного литовского военного журналиста Ричардаса Лапайтиса - о поездке в город Агдам в 1992 году, повествующая о Ходжалинском геноциде. В фильме Ричардас Лапайтис - свидетель армянской агрессии и Ходжалинского геноцида, имел возможность поговорить с выжившими, узнать душераздирающие истории о том, как старики, женщины и дети Ходжалы спасались по бесконечному коридору от бомбардировок и кровавой резни армянских боевиков, теряя своих родных и близких. Автор фильма также беседует с организаторами и виновниками геноцида - армянскими военными командирами, которые рассказывают о своей безжалостной стратегии нападения.

Главным режиссером и продюсером фильма являются Миндаугас Урбанавичюс и Александрас Брокас (Литва), второй продюсер - лауреат "Grammy Award" Джеральд Рафшун (США), за кадровый текст - обладатель "Оскара" Джереми Айронс (Великобритания). Фильм был показан в более чем ста странах мира и переведен на многие иностранные языки, удостоен номинаций престижных международных кинофестивалей.

Помимо выставки на центральных улицах Таллина на большом экране в течение 24 часов демонстрировались видеоматериалы о Ходжалинской трагедии.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские воинские формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка Советской Армии, дислоцированной в городе Ханкенди, предприняли вооруженное нападение с целью массового истребления мирного населения города Ходжалы. Город с населением в семь тысяч человек был полностью разгромлен, а его жители подверглись геноциду. В результате были зверски убиты 613 человек, среди которых 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, 132 ребенка - одного из них, искалечены 487 человек, 1275 человек были взяты в заложники, судьба 150 из которых не известна до сих пор.