Азербайджан впервые был представлен на Международном аккордеон-фестивале в Австрии, сообщает Day.Az.

24-й фестиваль прошел на различных площадках Австрии. Выступление наших музыкантов прошло в одном из самых известных джаз-клубов Австрии - Porgy & Bess в Вене. Народный артист, музыкант-виртуоз Энвер Садыгов выступил в сопровождении инструментального ансамбля "Qaytağı", художественным руководителем которого он является. В яркой и насыщенной концертной программе также принял участие известный джазовый пианист, композитор, лауреат международных конкурсов, преподаватель Berklee College of Music (США) Эмиль Афрасияб. На вечере прозвучали произведения мировых авторов и азербайджанских классиков, авторские композиции. Выступление было организовано Азербайджанским культурным центром в Вене.

Следующее выступление под названием Concert Azerbaijani Ethno Jazz прошло в центре культуры Wolubilis Брюсселя, организованное посольством Азербайджана в Бельгии. На концерте были исполнены азербайджанские этно-джазовые мотивы и импровизации. Выступление азербайджанских артистов было восторженно принято публикой.