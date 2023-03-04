В Баку пройдет театральный фестиваль BAXIŞ-3

В Баку 6-9 марта пройдет фестиваль лабораторий, действующих при Союзе театральных деятелей Азербайджана (СТДА), сообщили Day.Az в пресс-службе СТДА. Фестиваль называется "BAXIŞ -3" (Смотр-3).

Основная цель проведения фестиваля - продемонстрировать знания и способности молодых театральных талантов, которые на протяжении четырех месяцев занимались в лаборатории, вдохновить их на новые поиски и активизировать творческие процессы в театральном пространстве.

На фестивале "BAXIŞ-3" будут представлены работы режиссерской и актерской лабораторий, а также лаборатории "Экспериментальный театр"

В рамках фестиваля, который продлится четыре дня, будет продемонстрировано восемь спектаклей. Показы пройдут на большой и малой сценах Союза театральных деятелей.