К 95-летию Лютфияра Иманова в Баку покажут оперу "Кероглу"

В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку первого апреля пройдет показ оперы "Кероглу", посвященный 95-летию со дня рождения видного оперного исполнителя, народного артиста СССР Лютфияра Иманова (1928-2008 годы), сообщили Day.Az в театре.

На протяжении долгих лет Лютфияр Иманов был солистом Театра оперы и балета, создав на его сцене яркие и запоминающиеся образы.

Образ, воплощенный народным артистом СССР в опере "Кероглу" Узеира Гаджибейли, занимал особое место в его творчестве. В связи с этим коллектив театра посвящает предстоящий показ спектакля 95-летию со дня рождения видного оперного исполнителя.

В спектакле партию Кероглу исполнит народный артист Самир Джафаров, образ Нигяр воплотит заслуженная артистка Илаха Эфендиева. Также в постановке примут участие заслуженные артисты Джахангир Гурбанов (Гасан хан) и Турал Агасиев (Гамза бек), солисты Махир Тагизаде, Фахмин Ахмедли, Талех Яхъяев, Айтен Магеррамова и другие.

Режиссер спектакля - заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, дирижер - заслуженный артист Эйюб Гулиев, хормейстер - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.