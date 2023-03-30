"Вера. Надежда. Любовь" - под таким названием в Москве прошла выставка картин Инджи Велиевой, посвященная женщинам.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выставка в Библиотеке иностранной литературы имени М.И.Рудомино организована российским представительством Фонда Гейдара Алиева и Азербайджанским культурным центром.

Инджи Велиева родилась в Баку, окончила Азербайджанский медицинский университет. В 2017 году, в возрасте 45 лет поступила в Школу живописи и академического рисунка в Москве при Московском государственном академическом художественном институте имени В.И.Сурикова, является членом Союза художников Азербайджана.

В закрытии выставки приняли участие генеральный директор Библиотеки иностранной литературы имени М.И.Рудомино Павел Кузьмин, советник посольства Азербайджана в РФ Заур Пашаев, руководитель отдела гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ Тамилла Ахмедова, почитатели таланта художницы.

Выступая на церемонии закрытия выставки, Тамилла Ахмедова отметила, что искусство художницы и врача Инджи Велиевой пленяет своей искренностью и добротой. "Художник - человек удивительно зоркий, наделенный даром видеть глубже, дальше, точнее других. Английская писательница, лауреат Нобелевской премии 2007 года Дорис Мэй Лессинг однажды точно подметила: "Художники пишут глазами любви, и только глазами любви следует судить их". Именно эта сентенция приходит на память, когда сталкиваешься с искусством настоящего художника Инджи Велиевой, потому что в этом случае судьба причудливо соединила в одном талантливом человеке зоркость живописца и тонкого специалиста- офтальмолога. Действительно, талантливый человек талантлив во всем. И врач, блестяще разбирающийся в нюансах зрения, возвращающий по долгу работы пациенту зрение, а вместе с ним и все краски мира, в то же время радует ценителей искусства, раскрывая яркий и многогранный мир на своих полотнах", - сказала она.

Т.Ахмедова подчеркнула, что на портретах мастера изображены открытые и счастливые лица хороших людей. Она добавила: "Это друзья, родители, просто красивые люди. Картины Инджи Велиевой - признание в любви своим персонажам. Чего стоят одни названия: "Душа", "Папа", "Кокетка", "Безусловная любовь". Инджи Велиева открывает нам всем глаза на красоту мира, возвращает веру в добро, и это столь же благородно, как и умение победить слепоту физическую. Искренне желаю, чтобы оба этих живительных таланта Инджи Велиевой не иссякали в душе и в руках художника и офтальмолога, врачевателя душ и очей".

Генеральный директор Библиотеки иностранной литературы имени М.И.Рудомино Павел Кузьмин поблагодарил Фонд Гейдара Алиева за поддержку в организации выставки. "Картины Инджи Велиевой в зимнюю, еще прохладную пору давали надежду, что наступит весна и проблемы уйдут в прошлое. Ее работы - это красота, душа, солнце, свет, озарение, и такими работами можно только наслаждаться", - сказал он.

Директор Азербайджанского культурного центра Ниса Мустафаева отметила, что выставка была организована в канун Новруз байрамы - праздника обновления: "Женщина - это начало начал. Женщина - это любовь, вера и надежда, и этими словами объединена выставка".

Автор работ Инджи Велиева поблагодарила присутствующих за внимание к ее творчеству. Как рассказала художница, в своих картинах она отобразила эмоции ее пациентов, людей, которых она встречала на своем жизненном пути. Выставку в Библиотеке иностранной литературы художница посвятила родителям. Она сказала: "Главная задача для меня - передать в портрете эмоцию, взгляд, портрет оживает после этого. Состояние, когда удается передать эмоцию, когда на тебя смотрят с холста, не передать словами, это особое наслаждение, общение с героем, его внутренним миром". Художница добавила, что ее следующая выставка будет посвящена старикам и детям и будет называться "Непосредственность".