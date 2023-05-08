Министр культуры Нахчыванской АР освобожден от занимаемой должности
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Министр культуры Нахчыванской АР освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает в понедельник Day.Az, распоряжение об освобождении Натаван Гадимовой от должности министра культуры Нахчыванской Автономной Республики подписал первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Азер Зейналов.

Другим распоряжением временное исполнение обязанностей министра культуры Нахчыванской АР возложено на заместителя министра Гасана Низами оглу Керимова.