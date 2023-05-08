https://news.day.az/culture/1562429.html Министр культуры Нахчыванской АР освобожден от занимаемой должности
Министр культуры Нахчыванской АР освобожден от занимаемой должности
Министр культуры Нахчыванской АР освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает в понедельник Day.Az, распоряжение об освобождении Натаван Гадимовой от должности министра культуры Нахчыванской Автономной Республики подписал первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Азер Зейналов.
Другим распоряжением временное исполнение обязанностей министра культуры Нахчыванской АР возложено на заместителя министра Гасана Низами оглу Керимова.
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