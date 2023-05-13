Заслуженный артист Азербайджана, известный исполнитель на таре Сахиб Пашазаде назначен директором Международного центра мугама, сообщили Day.Az в министерстве культуры Азербайджана.

Сахиб Пашазаде - доцент Азербайджанской национальной консерватории, лауреат Республиканского конкурса мугама 1998 года, обладатель медали "Терегги".

Выступал соло и в составе мугамного трио на многочисленных фестивалях и концертах как в стране, так и за ее пределами.