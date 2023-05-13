https://news.day.az/culture/1564071.html Сахиб Пашазаде назначен директором Международного центра мугама
Сахиб Пашазаде назначен директором Международного центра мугама
Заслуженный артист Азербайджана, известный исполнитель на таре Сахиб Пашазаде назначен директором Международного центра мугама, сообщили Day.Az в министерстве культуры Азербайджана.
Сахиб Пашазаде - доцент Азербайджанской национальной консерватории, лауреат Республиканского конкурса мугама 1998 года, обладатель медали "Терегги".
Выступал соло и в составе мугамного трио на многочисленных фестивалях и концертах как в стране, так и за ее пределами.
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