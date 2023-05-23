Я пришел, девочки! – азербайджанский театр на международном фестивале в Узбекистане

Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя принимает участие в I Международном фестивале театрального искусства "Евразия" в Ташкенте (Узбекистан). Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в пресс-службе театра. Фестиваль проходит с 22 по 28 мая.

На фестивале коллектив азербайджанского театра представит спектакль "Mən gəldim, qızlar" (Я пришел, девочки!) по пьесе шведского поэта, драматурга Ларса Нурена "Война". Показ состоится 24 мая.

В произведении рассказывается об отце, который ослеп на войне, но не потерял надежду. В самые сложные моменты он думал о семье, дочерях. Вернувшись в семью через два года, он сталкивается с неожиданными событиями.

Если рассматривать судьбы героев произведения - отца, матери и дочерей, то можно увидеть боль, страдания и нравственные потрясения, которые принесла война.

Режиссер-постановщик двухтактного спектакля - заслуженный деятель искусств Бахрам Османов, художник-постановщик Севиндж Гасанова, над музыкальным оформлением работала - Ирада Мурадова.

В постановке заняты - народный артист Азербайджана Гурбан Исмайлов, заслуженные артисты Кямаля Гусейнова, Расим Джафар, актеры Сабина Мамедзаде, Зюмрюд Гулиева.