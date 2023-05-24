Телли из "Аршин мал алан"

В Международном центре мугама (МЦМ) в Баку 30 мая в 19:00 состоится вечер памяти известной исполнительницы, заслуженной артистки Азербайджана Фатмы Мехралиевой (1926-2000), сообщили Day.Az в пресс-службе МЦМ.

На вечере будет рассказано о творческом пути Фатмы Мехралиевой, в исполнении солистов МЦМ прозвучат мугамы и народные песни из репертуара известной ханенде.

Фатма Мехралиева родилась 4 июня 1926 года в Губе. В 1940 году в возрасте 14 лет начала выступать на сцене с народными песнями и мугамами. В 1945 году певица снялась в роли Телли в фильме "Аршин мал алан" по одноименной оперетте великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли. Мехралиева прославилась как непревзойденная исполнительница мугамов, народных песен и теснифов, а также авторских композиций. Среди исполненных Фатмой Мехралиевой мугамов особое место занимает "Кесме шикесте".

Непревзойденным исполнением мугамов "Гатар" и "Забул-Сегях" Фатма Мехралиева внесла вклад в музыкальную культуру Азербайджана.

Скончалась 4 января 2000 года в Баку.

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