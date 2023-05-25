В Аздраме состоялась торжественная церемония награждения премией Şəms

В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре состоялась торжественная церемония награждения национальной премией Şəms, организованной EMEDIA GROUP и Главным управлением культуры города Баку при поддержке министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Мероприятие было приурочено к 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Перед началом мероприятия лауреаты премии Şəms прошли по красной дорожке, установленной на площади Аздрамы. Вечер начался с Гимна Азербайджана и видеоматериала об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве.

Выступившие на мероприятии начальник Главного управления культуры города Баку Ибрагим Алиев, руководитель EMEDIA GROUP Эльшан Алиев, представители государственных и общественных организаций, дипломатических миссий, деятели культуры и науки подчеркнули, что сегодняшние успехи страны, бесспорно, связаны с именем основоположника современной азербайджанской государственности Гейдара Алиева, заложенной им стратегии внутренней и внешней политики, и эту политику успешно продолжает Президент Азербайджана Ильхам Алиев, уверенно следующий курсом великого лидера Гейдара Алиева на дальнейшее обеспечение безопасности и процветания страны.

Премией Şəms были отмечены деятели культуры и искусства за вклад в различные сферы деятельности, среди которых народный писатель Чингиз Абдуллаев, народные артисты Сиявуш Керими, Эльдар Мансуров, Нураддин Мехтиханлы, Малейка Асадова, Ниямеддин Мусаев, Назпери Досталиева, Натиг Ширинов, заслуженные артисты Айбениз Гашимова, Бахрам Багирзаде, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова и другие.

Гостям была представлена концертная программа с участием коллектива Азербайджанской национальной консерватории, Творческой академии Айбениз Гашимовой, ритм-группы "Натиг", группы Dervish band и т.д.

Фото - Вугар Иманов.