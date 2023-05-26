В Центре мугама пройдет "Концерт трех поколений"

В Международном центре мугама 5 июня в 19.00 в рамках проекта "От Альхамбры до Ширваншахов" пройдет "Концерт трех поколений" c участием народного артиста Расима Абдуллаева (виолончель), Ульвии Абдуллаевой (фортепиано) и лауреата международных конкурсов Анастасии Мишула (скрипка), сообщает Day.Az.

Этот концерт, помимо встречи на сцене трех поколений музыкантов из одной семьи, является продолжением проекта Ульвии Абдуллаевой и испанского художника и скульптора Нани Боронат. Данный концерт представляет собой главу, включенную в более широкий проект антропологического и эстетического характера, который под названием CENTINELAS (Стражи) был инициирован Нани Боронат в 2017 году. Осенью 2021 года Боронат предложил Ульвие Абдуллаевой принять участие в этом эстетическом приключении, состоящем из одновременного представления выставки и концерта, объединяющего испанскую традицию с азербайджанской. Принимая во внимание фигуру "стражей", две эмблемы, два репрезентативных архитектурных символа обеих культур, таких как дворец Альхамбра в Гранаде и дворец Ширваншахов в Баку.

Обе географические точки рассматриваются в данном случае Гранада и Баку, как два конца культурного моста, который охватывает всю область различных культур. В легендарном сценарии, в котором оба "стража", Альгамбра и Ширваншах, сегодня являются активными символами двух культур, столь же важных, но столь далеких в пространстве, а также близких по своим фольклорным, мистическим и духовным традициям, как испано-андалусская и азербайджанская. После полутора лет обмена и совместного отбора материала, на первом концерте, проведенном в Мюнхене (Haus des Deutschen Ostens) в мае 2022 года, была представлена ​​живописно-скульптурная сценография Бороната вместе с предложенной музыкальной программой Абдуллаевой. В репертуар были влючены произведения композиторов как из Испании (Мануэль де Фалья, Энрике Гранадос и Исаак Альбенис), так и из Азербайджана (Гара Гараев и Гюнай Мирзоева).

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